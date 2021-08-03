42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года

В Мурманске продолжается ремонт образовательных заведений. В 42-й школе одним из приоритетных видов работ помимо ремонта спортзала, остро стояло обновление кровли.

Отремонтировали и некоторые классные помещения. В десяти учебных кабинетах заканчивается монтаж подвесных потолков. Особое внимание специалисты уделяют освещению, новые светильники снизят нагрузку на детское зрение.

В этом году на ремонтные работы выделено чуть более 4 млн рублей, на эти средства за три коротких летних месяца школа успеет подготовиться к новому учебному году.