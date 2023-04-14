422 миллиона рублей будет дополнительно направлено на реновацию ЗАТО в Мурманской области

Предложенный регионом план одобрил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

На эти средства будут отремонтированы квартиры для семей военнослужащих, а также временно незаселенные квартиры муниципального фонда, проведены капитальные ремонты крыш и фасадов многоквартирных домов, а также социальных объектов, снесены изношенные законсервированные и аварийные здания.

Обновления касаются ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, населённого пункта Килпъявр, ЗАТО Заозерск и Печенгского округа.

Напомним, при поддержке Юрия Трутнева и Минвостокразвития России наш регион уже получил средства из федерального бюджета на строительство бассейна в Североморске, Дома культуры в Алакуртти, нового корпуса школы имени героя России Михаила Попова в Печенге и установку более 30 детских игровых комплексов в рамках программы реновации ЗАТО.