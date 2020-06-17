43 новых случая заражения выявлено в Мурманске за прошедшие сутки

Всего же в регионе за сутки прибавилось 72 инфицированных коронавирусом.

Кроме областного центра больше всего больных Covid-19 в Мончегорске, Кольском районе и Североморске.

Отметим, попасть в города Заполярья не так-то просто - нужно иметь пропуска. Ранее оперативный штаб пояснял, что ухудшение ситуации с распространением вируса связано, в том числе, с волной обращений граждан которые, делают тест перед поездкой в отпуск. Новых очагов, по словами специалистов, в регионе нет.