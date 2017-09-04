430 тысяч тонн водных биоресурсов выловили рыбаки Северного бассейна с начала года

Это на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего рыбодобывающие компании выловили трески - 44% от общей добычи. Остальная доля - рыба, выловленная в водах Морокко и Мавритании. Это ставрида, скумбрия и сардина. В июле началась добыча сельди. А вот пикши стали ловить меньше. Это связано неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой в Баренцевом море, в январе-феврале были сильные штормы. Продолжается мораторий на вылов мойвы.