День за днём с «Арктик-ТВ»04.09.17 19:30
430 тысяч тонн водных биоресурсов выловили рыбаки Северного бассейна с начала года
Это на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего рыбодобывающие компании выловили трески - 44% от общей добычи. Остальная доля - рыба, выловленная в водах Морокко и Мавритании. Это ставрида, скумбрия и сардина. В июле началась добыча сельди. А вот пикши стали ловить меньше. Это связано неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой в Баренцевом море, в январе-феврале были сильные штормы. Продолжается мораторий на вылов мойвы.
Комментарии
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-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 589 человек
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Последние комментарии
Олег
04.09.17 18:42
2017... Нет Бабыкина, нет Абрамова.
Комментарий к новости:Болевые точки Североморска посетили руководители флотской столицы
Антон
02.09.17 21:09
Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши.
Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
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