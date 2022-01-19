4:4 - на арене Ледового дворца Мурманска в ожесточённой схватке сошлись команды клубов «Арктика» и «Динамо-756»

В Ледовом дворце областного центра состоялся матч Национальной молодёжной хоккейной лиги: клуб «Арктика» сошёлся с питерским «Динамо - 756». Эта встреча получилась по-настоящему жаркой, наши парни проявили небывалый напор, захватив инициативу у питерцев с самого начала. Накал игры был очень высок, на льду парни друг друга совсем не жалели.

Боевой дух заполярных спортсменов поднимали настоящие чирлидерши, да и болельщики поддерживали мурманских хоккеистов всем чем можно: в ход шли и кричалки, и дудки, и палки-стучалки.

Например, Юрий следит за успехами клуба с момента его основания и старается посещать каждый домашний матч. Будучи преданным фанатом «Арктики», он уверен, что в этом сезоне у наших хоккеистов есть все шансы на успех.

Юрий Щепин, болельщик ХК «Арктика»: «Команда только собралась, но видно, что парни очень талантливые, достаточно хорошо сыгрываются. Поэтому уверен, что это не предел возможностей, мы вправе ожидать самых достойных и высоких результатов от команды».

Болели за наших не только взрослые, но и дети. Мальчишки, пожалуй, внимательнее всех следили за игрой, искренне радуясь каждой шайбе в воротах противника.

Первая шайба попала точно в цель, в конце первого периода «Арктике» удалось вырваться вперёд. Но «питерцы» не сдавались, к концу матча им удалось отыграть потерянные очки. В итоге, матч завершился со счётом 4:4, однако удачные буллиты принесли «Арктике» заслуженную победу.