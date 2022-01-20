44 инициативы северян по благоустройству получат поддержку из областного бюджета

Подведены итоги конкурсного отбора проектов, предложенных жителями региона в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Предложения жителей разнообразны. Это и создание спортивных площадок, и арт-объектов, и обустройство игровых и прогулочных территорий, установка памятных знаков, оформление праздничной иллюминации и многое другое.

На поддержку из областного бюджета выделят почти 34 млн рублей в форме субсидий, которые направят в бюджеты муниципалитетов.

В конце января пройдёт второй конкурсный отбор. Комиссия подведёт итоги 1 февраля.