45 лет назад в аэропорту Мурманска приземлился первый самолёт, выполнявший рейс Москва-Мурманск-Ленинград

По воспоминаниям очевидцев, погода в тот день была по-настоящему летняя.

Строительство самого аэропорта началось ещё в 1971 году. Подготовить комплекс помогали работники Мурманского тралового флота, многие городские предприятия и воинские части.

Сегодня аэропорт Мурманск - это главные воздушные ворота региона, именно поэтому в наши дни в качестве приоритетных задач руководство выделяет масштабную реконструкцию воздушной гавани, например, уже в 2023 году «Новапорт» планирует построить современный терминал для жителей и гостей нашего Севера.