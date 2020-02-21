В канун Дня защитника Отечества 45-летний юбилей отмечает Мурманская городская общественная организация ветеранов войны и военной службы.

Сегодня в рядах Мурманской городской общественной организации ветеранов войны и военной службы более двухсот человек, 47 из них – участники Великой Отечественной войны.

Евгений Левченко, председатель Мурманской городской общественной организации ветеранов войны и военной службы: «Это те, кто защищал Мурманск, они воевали здесь: на севере и не только на севере. Есть те, кто освобождали Украину, Белоруссию, в Прибалтике воевали. К сожалению, немного осталось участников Великой Отечественной войны, но они есть».

Несмотря на преклонный возраст, ветераны – активные участники всех значимых городских событий. Они живой пример патриотизма и мужества, активные помощники в любом добром деле.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Это работа по патриотическому воспитанию, это встречи с молодёжью, участники городских мероприятий, которые у нас проходят, будь то строительство объектов, субботники, будь то поездка в Долину Славы или соревнования. Наши ветераны всегда в первом ряду».

Суровая реальность - с каждым годом участников войны становится все меньше. Торжественное мероприятие началось с минуты молчания в память тех, кто за последний год покинул ряды ветеранов.