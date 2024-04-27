В Мурманске пройдёт акция «Георгиевская ленточка»4 мая на площадках Долины Славы пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.24 19:30

45 минут на проверку знаний по истории: к акции «Диктант Победы» присоединились и жители ЗАТО Александровск

Просмотр военных фильмов в семье Даниловых – традиция выходного дня. Глава семьи – офицер и человек строгих моральных убеждений, особенно это касается исторической справедливости. Разделяет любовь к событиям Великой Отечественной войны и супруга военнослужащего Марина – результатом увлечения стали верные ответы на «Диктанте Победы».

Марина Данилова, участник акции «Диктант Победы», г. Полярный: «Мне было не очень сложно, потому что мы с сыном активно изучаем историю (сын учится в 7 классе) и стараемся, чтобы он знал основные вехи. Папа у нас военнослужащий, поэтому он очень много знает, мы с ним изучаем и повторяем историю».

В шестой раз акцию организовали в нашей стране, площадок становится всё больше, подчеркивает вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко. Диктант он решил писать в городе воинской славы. Вопросы в материалах, в том числе, касались и флотских тем.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Уверен, что мы покажем хорошие результаты. Но это не главное, главное – знания, защита Великой Победы и следование делам победителей».

«Диктант Победы» написали больше чем в 60 странах мира, тексты заданий были переведены на английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий языки. У победителей акции будет уникальный шанс попасть на парад Победы на Красной площади в Москве.

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