На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 72 новых случая заболевания CoViD-19. Больше всего зараженных в Мурманске (+46), Североморске (+14) и Мончегорске (+2). За сутки никто из заболевших коронавирусом не умер.

Всего же за время пандемии в регионе 185 летальных исходов, вызванных осложнениями при лечении COVID-19.

Накануне оперштаб опубликовал отчёт о тестировании на антитела. Пробы сдали чуть более трёх тысяч человек разных возрастов, самый высокий иммунитет к заболеванию у детей до 13 лет. Зависит показатель и от района, например, 46% жителей Кандалакши, которые сдали пробы, не восприимчивы к коронавирусу.

В октябре Мурманская область присоединится ко второму этапу исследования популяционного иммунитета к COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.