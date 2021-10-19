47 лет исполнилось мурманскому «Алёше»

По человеческим меркам символ города ещё очень даже молод.

Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» был открыт 19 октября 1974 года - к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск.

Величественный монумент, установленный на сопке Зелёный мыс, самый высокий за Полярным кругом, и второй по высоте в России.

Взгляд защитника Заполярья устремлён в сторону Долины Славы - туда, где проходили наиболее ожесточенные и кровопролитные бои на подступах к Мурманску.