473 дома в Мурманске завтра останутся без отопления и горячего водоснабжения

Работы на Восточной котельной Мурманской ТЭЦ будут проводить с 21.00 23 октября до 6 утра 24 октября.

Это необходимо для предотвращения появления дефектов на оборудовании котельной зимой. Из-за этого ряд домов и административных зданий отключат от подачи тепла и горячей воды.

Мурманская ТЭЦ выполнит перерасчёт начислений в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учёта. Корректировка отразится в квитанции за ноябрь.

Список домов, в которых отключат горячую воду и отопление можно увидеть на сайте Мурманской ТЭЦ.