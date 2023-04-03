49-й лыжный марафон состоялся в Мурманске на прошедших выходных

Сотни лыжников совершали забег в свободном и классическом стилях.

На такое событие съехались участники со всей России и Республики Беларусь. Среди них: Денис Спицов, Иван Якимушкин, Алексей Шемякин, Никита Крюков, Алексей Петухов и Александр Панжинский и Анастасия Кулешова

Самый северный марафон в истории лыжных гонок России проводится с 1974 года. С уверенностью можно сказать, что Мурманский лыжный марафон - одно из самых грандиозных и ярких событий, которые ежегодно проходят на территории Мурманска и на которое съезжаются со всей России профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта.

Надежда Вишнякова, участница марафона из Ленинградской области: «Я уже, наверное, седьмой раз участвую. Ощущения отличные. Присутствует небольшое волнение. Погода хорошая. Надеюсь, что снег нам не будет вставлять палки в колёса».

Максим Дрыгин, участник марафона из г. Екатеринбург: «Впечатления отличные. Настроились. Хотим пробежать и получить массу эмоций».

Анастасия Гунтарева, участница марафона из Тверской области: «Прекрасные эмоции. Думаю, после забега они будут уже не такие хорошие, потому что будет тяжело. Но сейчас всё прекрасно».

Около 2000 спортсменов в первый и во второй дни приняли участие в гонке свободным и классическим стилями на дистанциях 25 и 50 километров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это настоящий праздник спорта. Наш замечательный, популярный, сорок девятый марафон! Я желаю всем участникам добраться до финиша с хорошим результатом. Ну, а всем болельщикам - праздника. Потому что это действительно настоящий спортивный праздник, это ощущается по атмосфере».

Старт дан! Цветные реки лыжников потекли по снежному склону.

По словам организаторов, впервые с начала пандемии на марафон оказался такой большой спрос. Выкуплены все заявленные слоты.

Алесандр Зубко, директор Центра спортивной подготовки Мурманской области: «Самое главное, что у нас действительно в этом году полный аншлаг на нашем марафоне. Мы такого давно уже не видели у себя. Это нас радует. Приятно видеть в этом году у нас большое количество именитых спортсменов. У нас принимают участие члены сборной команды – Денис Спицов, Иван Якимушкин. Мы очень рады, что спортсмены выбирают и находят время приехать поучаствовать в нашем марафоне»

Наша северная погода в первый день в лучших её традициях проверила спортсменов на прочность – пурга, ветер и плохая видимость. Лыжникам, не привыкшим к такой резкой смене погодных условий, пришлось столкнуться с её не лучшими проявлениями.

Серьёзную борьбу вели лидеры гонки. Обогнав всего на 3 секунды Ивана Якимушкина, победителем дистанции в 50 километров свободным стилем стал олимпийский чемпион Денис Спицов. Третьим же, отставая на полторы минуты, финишную черту пересёк чемпион России Алексей Шемякин.

Денис Спицов, победитель дистанции свободным стилем в 50 километров: «Сегодня была хорошая гонка, несмотря на то что было очень довольно много осадков, много выпало снега. Но отлично работали лыжи. Спасибо огромное Сергею, который здесь готовил нам лыжи. И силы были, но убежать от Ивана негде было. Я много раз пробовал, пытался. Но на втором круге мы догнали группу круговых и там постоянно то на спуске кто-то падал, то на подъёме. Шли параллельно и сложно было обгонять. Но это всё-таки не профессиональные лыжи, а любительские и нужно с этим считаться. Для людей сегодня огромный праздник, а мы только его участники».

А вот победителем 50-километровки среди женщин стала профессиональная спортсменка Анастасия Кулешова. Через три минуты её нагнала Анастасия Прокофьева, а третье место ещё через минуту выхватила лыжница из Белоруссии – Анна Королёва.

Анастасия Кулешова, победительница дистанции свободным стилем в 50 километров: «Получилась очень хорошая гонка. Очень много положительных, потрясающих эмоций. Погода ещё такая снежная-снежная – зимняя. Очень классно. Спасибо большое за организацию такого Праздника Севера. В дальнейшем, надеюсь, будем приезжать почаще».

По словам организаторов марафона, они немного переведут дух и сразу же приступят к подготовке юбилейного 50-го Мурманского лыжного марафона в следующем году.