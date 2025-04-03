5 апреля Мурманская область присоединится к ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант»

Участников ждут на площадках в Мурманске, Североморске, Апатитах, Полярных Зорях, Заполярном, Кировске, Мончегорске и Никеле, а также онлайн.

Автор диктанта этого года – Марина Москвина, писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почётного диплома Андерсена.

Очно диктант состоится в библиотеках, университете, культурных, просветительских и волонтёрских центрах региона. Перечень площадок размещён на официальном сайте акции, необходима регистрация.

В Мурманском арктическом университете диктант прочитают телеведущая Анастасия Русинова и актёр Алексей Башкиров, в областной научной библиотеке – радиоведущая Юлия Китова, в центре «Станция добра» – актриса и музыкант Екатерина Ефремова.

Для тех, кто изучает русский язык, диктант проходит в формате TruD. Кроме того, в этом году в рамках акции также организуют проект «Недиктант.Дети» для учеников с 1-го по 6 классы: их ждут увлекательные задания, выполнить которые можно до или во время «Тотального диктанта».

Напомним, начнётся он в 14.00 5 апреля.