5 апреля Юрий Сердечкин официально стал новым сити-менеджером Мурманска

Сегодня он подписал контракт с главой муниципалитета, который также недавно был избран на заседании горсовета.

Подписав контракт, Юрий Сердечкин официально вступил в должность главы администрации города. Напомним, ранее он трудился на посту вице-губернатора. Теперь новому сити-менеджеру на протяжении 2,5 лет предстоит решать задачи по развитию жизни нашей заполярной столицы.

И сразу же после подписания документа, он отправился на первое рабочее совещание в новой должности.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Я горд, что мне представилась такая возможность. Это огромная ответственность – должность главы администрации города-героя Мурманска. Я уверен, что общими усилиями мы сделаем жизнь мурманчан лучше. Абсолютно все сферы, обеспечивающие жизнедеятельность человека, важны. Это жилище, дворы, дороги, общественный транспорт. Думаю, у нас достаточно сил, знаний и ресурсов, чтобы заниматься всеми отраслями одновременно».