5 августа 2023 года в Дальних Зеленцах состоится соревнование «Арктик Эпик Три»

По словам организаторов триатлона, это уникальная возможность проплыть в волнах Баренцева моря, насладиться живописными видами в сопках возле Зеленецкого озера, проехать по горной дороге с подъёмами и скоростными каменистыми спусками, испытать силу собственного характера.