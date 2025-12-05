5 декабря отмечают Международный день волонтёра

Этот праздник посвящён людям, которые самоотверженно трудятся на благо общества, участвуя в значимых проектах.

Например, добровольцы Молодёжного крыла Народного фронта Мурманской области стали частью большой объединенной редакции программы «ИТОГИ ГОДА С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ – 2025».

Активисты сейчас в Москве, где готовятся к ежегодной пресс-конференции и «прямой линии» с главой государства. Вместе с другими волонтёрами они занимаются приёмом и обработкой обращений граждан, поступающих в адрес президента.

Самыми приоритетными и требующими оперативного решения станут вопросы, касающиеся семей и ветеранов СВО, а также социальной несправедливости в отношении инвалидов, многодетных семей, сирот и иных социально незащищённых категорий граждан.

Дмитрий Митин, координатор команды Молодёжки Народного фронта Мурманской области: «Вместе с добровольцами и волонтёрами, которые здесь находятся, мы будем стараться принимать звонки и вместе с участниками СВО, которых мы сегодня поддерживаем, чтобы принимали все ваши пожелания. Будем их вместе решать. Ждём все ваши вопросы, что вы ходите сказать и передать президенту».