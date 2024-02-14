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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.24 19:30

5 дней гитарной классики: в закрытых городах региона прошла серия мастер-классов столичного педагога

Это часть проекта заозерского музыканта Никиты Симагина. Творческая школа игры на гитаре «Звучит как надо». Одна из остановок мастеров гитарной музыки была в Детской школе искусств Снежногорска.

Паша Коржиенко уже в пятом классе музыкального учреждения, помимо гитары осваивает фортепиано, но со струнными у него, определенно, более устойчивое взаимопонимание. Поступить в школу искусств и научиться играть на гитаре юношу вдохновил пример родственницы.

Павел Коржиенко, обучающийся Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Любовью к музыке меня заразила сестра. Мы с ней играли на концертах и просто занимались».

Сегодня у Павла, как и ещё у ряда юных музыкантов, будет уникальный шанс исправить недочеты при исполнении. Оказывается, значение имеет и положении кисти, и гибкость пальцев, и даже длина ногтей. Об этом с удовольствием в разных уголках Мурманской области рассказывает один из ведущих гитаристов страны Евгений Козлов. Он познакомился с исполнителями из Полярных Зорь, Заполярного, Заозерска, Североморска и ЗАТО Александровск. При этом на каждого ребёнка пришлось более часа индивидуального мастер-класса.

Евгений Козлов, студент Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель Музыкального колледжа имени Скрябина, г. Электросталь: «Ребята классные, интересные. Каждый по-своему индивидуален, но у каждого есть искра. Они хотят развиваться. Очень нравится, что они задают вопросы: как играть? что сделать лучше?».

Павел Кожокарь, преподаватель Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Во-первых, это развитие. Дети смотрят, стремятся к чему-то. Мы - преподаватели подхватываем, хотим, чтобы наши дети были на высоте, чтобы им было интересно».

Образовательные мастер-классы, завершающиеся концертом в каждом из отдаленных и закрытых городов Мурманской области, это проект заозерского педагога Никиты Симагина. Творческая школа игры на гитаре #Звучиткакнадо воплотилась благодаря победе гитариста в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты».

Никита Симагин, преподаватель Детской школы искусств, г. Заозерск: «Очень хочется повысить уровень исполнительского мастерства как детей, так и педагогов. Чтобы Мурманская область ничем не уступала уровню исполнения в Москве, Санкт-Петербурге, чтобы дети могли конкурировать на конкурсах. Соответственно, для это нужно обмениваться опытом с лучшими музыкантами».

Важно, что ребята получили возможность узнать уникальные методы игры и полезные рекомендации от мастеров, а ещё стали участниками бесплатных просветительских концертов.

 

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