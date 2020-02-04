5 февраля в Бресте и Мурманске стартует эстафета, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

До 28 мая символы эстафеты пройдут вдоль границ стран СНГ и вернутся к Могиле неизвестного солдата в Москве.

«Эстафета Победы» - так называется это мероприятие - добрая традиция пограничников СНГ. Задача - укрепить дружественные связи между стражами границ стран содружества, а также напомнить о героическом подвиге народа бывшего Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Символы эстафеты - два макета пограничных столбов с георгиевской лентой на них - три месяца будут путешествовать вдоль внешних границ Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Акция проходит в шестой раз и традиционно стартует сразу в двух точках: в Мурманске и Бресте.

Мансур Валиев, первый заместитель председателя координационного Совета международного союза ветеранов пограничной службы СНГ: «Эстафету пронесут лучшие люди управления. И в период проведения этой эстафеты ещё раз напомним всем нашим сослуживцам, местному населению о том героическом подвиге советского народа, который был в 1941-1945 годах. Финишировать эстафета будет в Москве 28 мая у Могилы неизвестного солдата».