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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.21 19:30

5 лет мурманские школьники движутся «В ритме РДШ»

В областном центре дополнительного образования «Лапландия» открылся фестиваль Мурманского регионального отделения Российского движения школьников. Ежегодно фестиваль объединяет самых активных ребят со всего Заполярья. Именно здесь юные северяне пробуют в себя в различных направлениях: от волонтёрства до журналистики, а также учатся самостоятельно организовывать масштабные события.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Мы учим детей, активистов организовывать детские мероприятия, вовлекать детей в РДШ. Цель, которую Президент России поставил – деятельность детей во внеурочное время организовать системно, правильно, чтобы они вместе вникали в проблемы своего муниципалитета, своей школы, своей проблемы, вместе учились их решать, предлагать идеи интересные, то есть, быть социально-активными. Этому учит РДШ».

Программа фестиваля включает в себя мастер-классы, деловые игры, креативные сессии и тренинги. В рамках проекта «Классная встреча» открытые диалоги со школьниками проводят эксперты.

Михаил Попов, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области: «Приятно, что идея этого фестиваля исходит от детей, от активистов РДШ с той целью, чтобы новых ребят, которые вливаются в это движение, чему-то научить, показать возможности этого движения».

Валерий Букатин сразу решил, что хочет стать лидером этого движения. Так и вышло. Теперь именно он помогает и направляет ребят в различных проектах. По словам юного активиста, в РДШ его привлекают новые знакомства, путешествия и интересные мероприятия.

Валерий Букатин, активист Российского движения школьников: «Недавно к нам в Апатиты приезжал Андрей Махалахов, он там родился, он привозил различных звёзд. Я общался с ними на уровне как с друзьями. Это вообще очень круто, прикольно. Мне кажется, это самое главное, что ты, маленький человечек, можешь пообщаться с такими знаменитостями».

Основные направления деятельности Всероссийского движения школьников – личностное, военно-патриотическое, информационно-медийное развитие, а также гражданская активность.

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