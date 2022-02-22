5 марта на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске состоится церемония открытия 87-го Праздника Севера

Параллельно с главным спортивным событием будет проходить 62-й Праздник Севера учащихся. В рамках Полярной Олимпиады также состоятся чемпионат России по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.

А ещё традиционным масштабным событием станет 48-й Мурманский лыжный марафон. На него уже зарегистрировались почти 900 участников из разных уголков мира, сообщил на своей станице в социальных сетях глава региона.