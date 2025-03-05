5 марта в России отмечают День мореходных и высших мореходных училищ

В этот день после занятий отменялась самоподготовка и разрешалось увольнение курсантов.

В Мурманске среднюю мореходку, а теперь колледж имени Месяцева открыли в 1932 году. Мурманское высшее мореходное училище, ставшее в последствие МГТУ, а после объединения Мурманским арктическим университетом - появилось в 1950 году. До этого ни в СССР, ни в других странах мира не было высшего учебного заведения, специально готовившего кадры для работы на флотах рыбной промышленности.

До 1957 года у вуза не было своего здания, курсанты ходили на пары в здание средней мореходки.

Одна из красивых традиций университета – практика, которую молодые люди проходят на борту барка «Седов».