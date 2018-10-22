5 мастеров области в возрасте 50+ приняли участие в международном конкурсе «World Skills 2018»

Молодежь Заполярья ежегодно присоединяется к международному конкурсу профессионального мастерства World Skills для того, чтобы проверить свои силы в сфере рабочих профессий. Северяне постарше ни на шаг не отстают от молодых и с огромной радостью принимают участие в этом популярном движении.

Жительница Апатитов Валентина Ивановна Сырбу еще в молодости выбрала для себя рабочую профессию и вот уже более 30 лет она занимается любимым делом. За плечами у мастера немало работ, которые стали общественным достоянием. Валентина Ивановна отмечает, что в наше время труд маляра-штукатура стал не только легче из-за появления новых технологий и инструментов, но и интересней. В конкурсе World Skills она участвует впервые. Возможно, поэтому перед камерами специалист немногословна.

Помимо известного молодежного этапа интернационального конкурса профессионального мастерства World Skill, в Мурманске прошел Региональный чемпионат среди людей старше пятидесяти - «Навыки мудрых».

Анна Чамина, преподаватель Мурманского строительного колледжа, главный эксперт соревнований: «Они могут применять любые строительные и декоративные мероприятия из предложенных в данный момент у нас. И могут применять свои техники. Единственное условие - они должны работать идентичными материалами и идентичными инструментами, т.е. какие-то свои инструменты и материалы на данной площадке не допускаются».

В этом году в проекте приняло участие 5 мастеров со всей области. Конкурсантам предстояло проверить свои силы в двух дисциплинах «Поклейка обоев» и «Фреска фристайл». На все про все им отводилось четыре часа, но, учитывая многолетний опыт, этого времени специалистам хватило с запасом.