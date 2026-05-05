5 мая – день присвоения Полярному почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы»

5 мая 2008 года городу Полярный ЗАТО Александровск присвоили почётное звание «Город воинской славы» за мужество и героизм защитников в борьбе за свободу Отечества. Его история тесно связана с созданием Военно-морского флота на Крайнем Севере.

Здесь в 1935 году был поднят флаг над главной базой Северной флотилии. Во время Второй мировой войны на военно-морской базе базировались основные силы, принимавшие участие в защите конвоев. После окончания войны в Полярном началось развитие судоремонтного завода, который стал градообразующим.

Сегодня здесь расположен штаб и база Краснознаменной Кольской флотилии.