5 мая – день присвоения Полярному почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы»
5 мая 2008 года городу Полярный ЗАТО Александровск присвоили почётное звание «Город воинской славы» за мужество и героизм защитников в борьбе за свободу Отечества. Его история тесно связана с созданием Военно-морского флота на Крайнем Севере.
Здесь в 1935 году был поднят флаг над главной базой Северной флотилии. Во время Второй мировой войны на военно-морской базе базировались основные силы, принимавшие участие в защите конвоев. После окончания войны в Полярном началось развитие судоремонтного завода, который стал градообразующим.
Сегодня здесь расположен штаб и база Краснознаменной Кольской флотилии.
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
