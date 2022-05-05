5 мая юнармейцы и кадеты Мурманской области заступили в почётный караул у памятника «Алёши»
Несмотря на то, что мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» обновляют к празднику, юнармейцы и кадеты готовятся к тому, чтобы заступить в почётный караул.
Михаил Лесько, юнармеец из города воинской славы Полярный: «Мы приехали представлять наш город во время акции «Вахта памяти», посвященной семьдесят седьмой годовщине Великой Победы. Это дань памяти, уважения к тем поступкам, тем подвигам, которые совершили наши деды, прадеды и наш народ в те времена».
Максим Марков, ученик 6-го класса кадетского корпуса ЗАТО город Североморск: «Хочется отдать дань предкам, которые воевали за нашу страну».
Погода в первый день акции в Мурманске тоже благоволит ребятам.
Михаил Лесько, юнармеец из города воинской славы Полярный: «Даже наше северное солнышко выглянуло, несмотря на то что всю неделю было снежно».
Вахты памяти у военных мемориалов школьники будут нести вплоть до 9-го мая.