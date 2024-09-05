5 сентября в столице Заполярья прошла любимая многими школьниками акция «Безопасный троллейбус»

Она была организована предприятием «Электротранспорт», областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой с участием Госавтоинспекции по Мурманской области.

Уже в семнадцатый раз в Мурманске состоялась акция «Безопасный троллейбус», которая позволяет маленьким пассажирам проверить свои знания ПДД, что особенно актуально после возвращения школьников из отпусков.

Проект организован предприятием «Электротранспорт», областной детско-юношеской библиотекой при участи сотрудников Госавтоинспекции.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Мурманску: «В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети» и в ходе экскурсий по городу ребята узнают не только про его основные достопримечательности, но и о правилах дорожного движения, о правилах безопасного поведения на дороге, в общественном транспорте. В ходе викторин, игр – в такой игровой форме ребята вновь привыкают к безопасному поведению на дороге и в транспорте».

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Троллейбус пойдёт до конечной остановки «Улица Радищева» по маршруту троечки, туда и обратно. Это раз две стороны: это и центр города, и Ленинский район, практически весь Октябрьский район захватят. Увидят основные памятники города и много-много другого».

В этот раз на «Безопасном троллейбусе» прокатились ученики 3-4 классов 45-й школы.

Теперь ребята точно больше знают о Мурманске и легко расскажут вам, например, историю кота Семёна.

В конце поездки ребят ждала игра «Весёлый светофор», светоотражатели и сладкие подарки.