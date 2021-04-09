5 тысяч бутылок! Апатитские полицейские пресекли оборот контрафактного алкоголя

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОБЭП узнали о поставках и продаже немаркированного алкоголя. На адрес, где хранилось нелегальное спиртное, был выслан отряд СОБРа, уже на месте оперативники изъяли более 5 тысяч бутылок нелегального спиртного различных марок

По подозрению в распространении поддельной продукции задержано двое мужчин, один из которых занимался поставками горячительных напитков в Мурманскую область, а второй – её реализацией.

Причастные лица имеют все шансы заплатить крупный штраф или даже лишиться свободы на срок до 3 лет.