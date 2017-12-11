5 тысяч огней засверкали на ёлке

Каждый взрослый в душе ребёнок. Это маленькая тайна становится явью в свете огней новогодней ёлки. В центре города на первом новогоднем празднике «Ёлочка зажгись» кричали не только юные северяне, но и первые лица города. Без них огни на символе Нового года не зажглись бы.

Северные олени, мушкетеры, бравые богатыри и обаятельные снежинки. Площадь Пять Углов в выходные превратилась в главную новогоднюю сцену Заполярья. До Нового года остается совсем чуть-чуть и этот праздник первый в череде волшебных событий.

В свете новогодних огней ребёнком себя чувствует каждый, даже серьёзные градоначальники со сцены шутят и желают ребятам хороших оценок.

- Через три недели закончится четверть. Я желаю всем счастья, успехов здоровья, - приветствует гостей городского праздника Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманска. - Оценок в четверти - только «четыре» и «пять»! Договорились?

- Да-а-а-а! – несётся в ответ многоголосый возглас.

- Сегодня трудно представить себе дом, в котором не было бы новогодней ёлки - символа уюта, домашнего тепла, добрых семейных традиций, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава г. Мурманск. – А самой яркой, самой важной частью этого торжества в каждом доме становится зажигание елочных огней. Поэтому сегодня в самом сердце Мурманска на главной новогодней ёлке нашего любимого города зажгутся новогодние огни.

Зажечь огни на главной новогодней ёлке задача не из легких. Волшебство удается не сразу и магическую фразу приходится повторять дважды и только, когда Дедушка Мороз просит помощи Андрея Ивановича и Дмитрия Дмитриевича, иллюминации по всему городу начинает сверкать.

Старт всем новогодним праздникам дан, можно желать всего самого лучшего в новом году родному городу и всем его жителям, что и делают наши земляки:

- Лучшего всего, лучшая погода, удачи!

- Счастья, удачи, здоровья всем!

На мурманской новогодней ёлке более 5000 огней и украшений, рядом – праздничная иллюминацию, которая будет радовать мурманчан всю полярную ночь. А яркое настроение гостям церемонии открытия ёлки подарил фейерверк и зажигательное фаер-шоу.