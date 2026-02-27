5 тысяч звёзд сияют в самом северном планетарий в мире

А знаете ли вы, где находится самый северный планетарий в мире? С 1962 года он находится в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени Месяцева.

Самый северный планетарий в мире оформлен в стилистике капитанского мостика и позволяет максимально приблизиться к обстановке, с которой курсанты в будущем столкнутся в море. Важно, что посетить это удивительное место могут не только учащиеся рыбопромышленного колледжа. Например, на экскурсию пришла группа астрономического сообщества «Орион». Некоторые из гостей впервые побывали здесь.

Леонид Ершов, председатель астрономического клуба «Орион»: «Это единственный действующий планетарий здесь, в колледже имени Месяцева он очень давний, он предназначен для работы с курсантами».

Проектор звездного неба Карл Цейсс установили в колледже в 1973 году. Его собственноручно под руководством преподавателей создали курсанты. Сам купол выполнен методом папье маше, но оборудование здесь профессиональное.

Руслан Тарасевич, преподаватель СПО Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева: «Кропотливо наклеивались листы картона, всё это склеивалось, чтобы обеспечить с определенными геометрическими свойствами купол. На нём можно увидеть пять тысяч звезд».

Проекция звёздного неба – не единственная возможность для обучения курсантов. Помимо этого, здесь можно посмотреть образовательные фильмы планетариев России, чтобы подробно узнать, как устроена звездная и планетарная системы.