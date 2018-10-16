5-тысячная купюра и мелочь стали причиной драки в троллейбусе

Драку в общественном транспорте сняли на видео пользователи социальных сетей. ЧП произошло в одном из мурманских троллейбусов.

По словам очевидцев, молодой человек хотел заплатить за проезд и протянул кондуктору пятитысячную купюру. Но женщина попросила посмотреть, нет ли у пассажира мелочи. На просьбу он ответил не совсем адекватно: нашёл монеты и бросил их сотруднику электротранспорта в лицо. Такое вызывающее поведение тут же вызвало реакцию другого пассажира, который не стерпел неадекватное поведение гражданина, и решил заступиться за кондуктора. Между участниками конфликта произошла драка, во время которой водитель троллейбуса вызывал полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка задержали драчунов для выяснения всех обстоятельств произошедшего.