5:0 - хоккейная команда «Арктика» проиграла «ЭкоНива» из Воронежской области

Хоккейные команды «Арктика» и «ЭкоНива» из Воронежской области провели вторую встречу молодёжной лиги в Ледовом дворце Мурманска.

Этот матч для наших ребят выдался одним из самых сложных, команда противника была полностью укомплектована, чего нельзя было сказать об «Арктике».

Бобровские хоккеисты умело использовали преимущество - «лишнему игроку» нашлось тактическое применение, своё мастерство продемонстрировал и их вратарь. За все три периода заполярные спортсмены так и не смогли поразить ворота соперника. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу клуба «ЭкоНива-Бобров».