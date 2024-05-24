50 человек приняли участие в мастер-классе для медиацентров учебных организаций Мурманской области

В своей профессиональной деятельности нужно развиваться, считают представители команды «Регион Медиа Тим», организовавшие на площадке колледжа имени Момота полезный интенсив для представителей учебных учреждений города.

В Мурманском центре опережающей профессиональной подготовки региональная медиакоманда организовала мастер-класс для медиацентров учебных организаций Мурманской области. Около 50 человек приняли участие в событии.

Оксана Кузьмина, продюсер «Region Media Team»: «Сегодня мы будем рассказывать о том, как себя вести в новых медиа, какие инструменты есть для того, чтобы в них успешно и эффективно работать, что нужно для того, чтобы привлекать внимание к своим соцсетям, как правильно провести и сделать организацию медиацентра в своём учебном заведении».

Слушатели образовательного трека – это специалисты, которые занимаются наполнением сайтов, страничек в социальных сетях или руководят целыми медиацентрами.

Виталий Королёв, руководитель пресс-службы Мурманского арктического университета: «У нас сейчас университет большой, у нас 10 тысяч обучающихся с филиалами по области. И конечно, молодое поколение ждёт более современной подачи, интересных каких-то фишек. Поэтому, конечно, и официальный сайт, и группа в социальных сетях благодаря вот этим новым инструментам должны меняться постоянно».

В современное время бурного развития интернета такие мастер-классы особенно ценны. Они способствуют дальнейшему взаимодействию представителей медиасреды региона.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа: «Надо этому учиться».

Организаторы уверены, что после интенсива все участники смогут прийти в свою организацию и по максимуму внедрять и использовать новые знания.