50-килограммовый торт испекли на 10-летие!

Сегодня 10-летний юбилей отмечает Мурманский строительный колледж имени Николая Ефимовича Момота. Это единственное образовательное учреждение, на базе которого учатся будущие строители. В честь праздничных мероприятий студенты колледжа подготовили оригинальный флешмоб.

Солнечная погода подарила коллективу колледжа шанс воплотить в жизнь яркий и незабываемый флешмоб. С высоты птичьего полета квадрокоптер запечатлел студентов, которые выстроились в аббревиатуру своего учебного заведения, с воздушными шарами в руках.

А повара-кондитеры колледжа с 6 утра сегодня пекли праздничный торт, его уникальность в том, что он весит больше 50 кг и он по праву назван самым большим в истории города!

- К нам приходят, и это не секрет, много троечников, дети на которых поставили, прямо скажем, крест в школе, - говорит Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. - Наша задача сделать так, чтобы у них была здесь вторая жизнь. Но нам не всегда это удается. Наивысшая похвала для нас, когда нам говорят: «Нам здесь снова стало интересно учиться!». Это самое большое, что мы можем сделать и в этом направлении мы работаем.

Студенты колледжа долго репетировали, чтобы мероприятие прошло без запинки. Каждый участник знал своё место, поэтому со стороны казалось, что ребята строятся в хаотичном порядке, но с высоты птичьего полёта было чётко видно, что они сформировали название учебного заведения.

После флешмоба студентов пригласили в актовый зал, где их ждал кулинарный шедевр. Будущие повара приготовили уникальный торт, который можно считать самым большим в истории Мурманской области.