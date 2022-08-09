50 лет на страже здоровья юных северян

Мурманская областная детская больница была учреждена 10 августа 1972 года. Первоначально она была рассчитана на 240 коек. С тех пор немало воды утекло, однако персонал учреждения и по сей день помогает ребятам со всего региона. К примеру, Ирина Микулина работает медсестрой уже около 40 лет. По её словам, специфика работы с детьми отличается большей мягкостью и добротой по отношению к пациенту.

Работа врачей – это тяжёлый, но важный труд, особенно, если дело касается лечения детей. Мурманская областная детская клиническая больница 10 августа отметит свой юбилей полувековой юбилей.

Мурманская областная детская больница была учреждена 10 августа 1972 года. Первоначально она была рассчитана на 240 коек. С тех пор немало воды утекло, однако персонал учреждения и по сей день помогает ребятам со всего региона. К примеру, Ирина Микулина работает медсестрой уже около 40 лет. По её словам, специфика работы с детьми отличается большей мягкостью и добротой по отношению к пациенту.

Ирина Микулина, медсестра-анестезист: «Это можно спросить у взрослых, где сейчас у нас есть кабинет КТ, куда приходят пациенты записываются. Все ходят к нам на КТ, где есть место – туда приходят. И люди, которые приходят, говорят, что «у вас совсем другая обстановка, другое отношение», говорят, «у вас душевнее и добрее здесь всё». Они говорят, что им очень здесь нравится. Сначала идут на КТ, то говорят: «Как это, нас отправили на КТ в детскую больницу?», - потом говорят: «Нам здесь очень нравится!».

В поликлиниках многие северяне просят записать их на КТ в детскую больницу.

Действительно, при общении с маленькими пациентами медсестра или врач всегда держат в голове, что перед ними, в первую очередь, простой ребёнок. А потому здесь нужен особый подход: где-то дать игрушку, где-то погладить по голове, а где-то пожалеть. Например, юная Злата врачей совсем не боится, хоть и приходится к ним периодически заглядывать.

Злата Бессонова, пациентка: «Больно чуть-чуть, страшно чуть-чуть. Но в целом – не боюсь».

Людмила Седнева в профессии уже 45 лет, из которых 20 была заведующей отделением. Сейчас ей иногда приходится лечить внуков своих самых первых пациентов. Как призналась Людмила Петровна, стать врачом-педиатром она решила ещё в детстве.

Людмила Седнева, врач-педиатр: «У меня сестра, которая моложе меня на 7 лет, часто болеющая. К нам приходила доктор наш участковый, где мы родились, жили… Мне она нравилась просто, я подумала, что буду в белом халате работать, буду деток лечить».

Кстати, сын Людмилы Петровны тоже работает в медицине.

Не стоит думать, что в больнице трудятся одни ветераны. Екатерина Дыркович только недавно окончила ординатуру и уже в качестве рентегонолога. Как заметила девушка, диагностическое оборудование за последние 50 лет сделало огромный шаг вперёд. Модернизация увеличила не только объём исследований, но и скорость приёма пациентов. Екатерина Сергеевна считает, что в работе с детьми очень мало «лёгких» моментов.

Екатерина Дыркович, врач-рентгенолог: «С ребёнком чуть-чуть тяжело. Во-первых, чтобы пройти данную процедуру ребёнку надо просто лежать, не двигаться. Это тяжело ребятишкам объяснить. Компьютерная томография исследует различные заболевания, в том числе онкологические заболевания. Когда ребёнок приходит – онкологический больной – мне тяжело смотреть на ребёночка, хочешь ему чем-то помочь».

Врач-педиатр, как правило, большой профессионал, который искренне любит детей, обладает высоким уровнем эмпатии и большой стрессоустойчивостью. Все, кто так или иначе связан с педиатрией, отмечают, что медику, работающему в данной сфере, порой со взрослыми общаться сложнее, чем с малышами.

Леонид Анопченко, главный врач: «Нет ничего хуже для родителя, когда его ребёнок страдает. И в этом состоянии родители зачастую испуганы, а испуг – часто сопровождается агрессией. Сложно врачу-педиатру распознать страх в этой агрессии и дать какую-то помощь, несмотря на то что с той стороны идёт, бывает, не совсем простая реакция».

Тем не менее, несмотря на все трудности, медики из детской областной больницы, что 50 лет назад, что сейчас, стоят на страже здоровья юных северян. К юбилею учреждения запланирован целый блок различных мероприятий: День открытых дверей, конкурс детского рисунка, памятное награждение самых заслуженных специалистов и даже брифинг от врачей, составленный по вопросам жителей области.