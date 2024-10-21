50 лет назад в Мурманске торжественно открыли мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

«Монумент, величественно возвышающийся над Мурманском, стал символом мужества и героизма тех, кто сражался за свободу нашей Родины в суровых условиях Крайнего Севера. Он установлен на Зелёном мысе. Там, где во время Великой Отечественной войны стояли зенитные орудия, которые прикрывали город от налётов немецкой авиации», - написал под постом Андрей Чибис.

Глава региона на своей станице напомнил, что в середине октября мурманскому «Алёше» - мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» исполнилось 50 лет.

«Монумент, величественно возвышающийся над Мурманском, стал символом мужества и героизма тех, кто сражался за свободу нашей Родины в суровых условиях Крайнего Севера. Он установлен на Зелёном мысе. Там, где во время Великой Отечественной войны стояли зенитные орудия, которые прикрывали город от налётов немецкой авиации», - написал под постом Андрей Чибис.

Памятник относится к одним из высочайших памятников России — фигура солдата 35,5 метра возвышается на семиметровом постаменте. Это второй по высоте монумент после «Родины-матери». У его подножия была захоронена урна с останками неизвестного солдата, а в основание замуровали две капсулы. В одной — морская вода с места геройской гибели легендарного корабля «Туман», в другой — земля из Долины Славы и из района боёв на рубеже Верман.