50 лет ношу зелёную фуражку - Георгий Железников

«Есть такая профессия – Родину защищать» - в прошедший выходной день в Мурманске состоялись торжественные мероприятия посвященные Дню пограничника. Крылатая фраза отражает суть этой профессии, ведь стражи арктических рубежей проявляют высокий профессионализм и героизм, несмотря на то, что служба в условиях Крайнего Севера одна из самых сложных.

Ветераны, служащие подразделений погранвойск региона собрались в сквере у Мурманского областного драматического театра возле памятника защитников рубежей Отечества. Пограничники почтили память тех, кто стоял на страже Родины в годы войны и в мирное время. С профессиональным праздником личный состав Пограничной службы поздравили представители власти.

- Во все времена пограничники надёжно охраняли рубежи Отечества. Мужество, отвага, героизм и сила духа тех, кто первым вставал на пути захватчиков, оберегал родную землю, навсегда останутся в народной памяти и летописи нашей страны, - сказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск.

- Сегодня мы отдаем дань уважения доблести, мужеству и стойкости многих поколений защитников рубежей нашей Родины. Самые теплые слова благодарности мы адресуем присутствующим здесь ветеранам службы, - говорит Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области. Дорогие пограничники, благодарю вас за самоотверженный труд!»

Георгий Стратий наградил преходящими кубками лучших пограничников, вручил почётные знаки губернатора лучшим подразделениям пограничных войск и особо отличившимся офицерам.

- Этот преходящий кубок губернатора Мурманской области вручён пограничному сторожевому кораблю Заполярья, - говорит капитан первого ранга Алексей Игнатченко, офицер Пограничного управления, который признан лучшим кораблем соединения в том году. В настоящее время он несёт гордо флаг нашей Родины в Арктике.

Георгий Железников, ветеран погранвойск и свой профессиональный праздник встретил с хорошим настроением, потому что совсем скоро он будет праздновать юбилей – 50 лет службы в пограничных войсках. «Для меня это особенный день. Ровно 50 лет тому назад я поступил в Алма-Атинское училище погранвойск, которому уже 85 лет исполнилось, - вспоминает Георгий Железников, председатель межрегиональной общественной организации «Пограничники Арктики». - Мне дали военную форму и вот 50 лет я ношу эту зелёную фуражку».

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Пограничникам Арктики».

Для пограничников профессиональный праздник - не повод оставить свой пост, каждую секунду они берегут границы нашей страны, из поколения в поколение сохраняют традиции доблести и верности Родине.