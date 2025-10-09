Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.25 19:30

50 лет вдохновения

Под таким девизом провели праздничный концерт, посвящённый юбилею школы искусств Снежногорска. В уютном концертном зале учреждения отметили заслуженными наградами педагогов и сотрудников школы.

Шесть лет назад Анастасию и Валерию в школу искусств Снежногорска привели чарующие звуки флейты. Овладеть духовым инструментом каждая захотела по собственным причинам, и даже пройдя сквозь трудности и кризисы, отказываться от профессионального роста девушки не намерены.

Анастасия Осетрова и Валерия Василюк, учащиеся по классу флейты Детской школы искусств ЗАТО Александровск: «Самое сложное, это, наверное, момент, когда надо было правильно расставлять пальцы, надо было правильно разобраться с дыханием, как правильно и с какой силой дуть – это для меня было сложно. Я не хочу забрасывать слишком далеко флейту, если честно, хотелось бы поступить ещё в музучилище или что-то подобное».

Наставник юных музыкантов с детства была сама околдована флейтой, а музыка, как и преподавание, текут в жилах педагога.

Зарина Гончаренко, преподаватель по классу флейты Детской школы искусств ЗАТО Александровск: «В основном, мамина. Но она не первая, её папа - мой дедушка, шикарный домрист. Я уже третий музыкант».

Зарина – выпускница школы искусств, ни минуты не сомневалась, что вернётся в родные пенаты в качестве преподавателя. В этом году учреждение Снежногорска, в прошлом музыкальная школа, а с открытием художественных направлений, ставшая Детской школой искусств, отметило своё 50-летие. Больше 35 лет педагогический состав объединяет и участие в самом большом музыкальном проекте – камерном ансамбле «Камертон». Он не просто часть истории снежногорской Детской школы искусств, а её гордость. С 1999 года «Камертон» имеет звание «народный коллектив», а в 2010 году ансамбль приняли в Союз концертных деятелей РФ. У истоков зарождения творческого союза стояла, в том числе, Марина Ананьева, отвечающая за партии виолончели.

Марина Ананьева, преподаватель по классу виолончели Детской школы искусств ЗАТО Александровск: «Наша задача – не сделать из каждого музыканта, а научить любить и понимать классическую музыку. Но прежде всего, внедрить человеческие качества: доброту, взаимопонимание, воспитать светлых людей. Мне кажется, человека, который занимался искусством, можно из толпы заметить – он светится».

В августе этого года преподаватель по указу Президента России Владимира Путина получила звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В честь 50-летнего юбилея с момента образования в учреждение приехали поздравить и гости – представители Министерства культуры региона и Мурманской областной Думы. Сотрудникам Детской школы искусств вручили почётные грамоты и благодарственные письма различных уровней.

С сентября школы искусств городов Снежногорска, Гаджиево и Полярного распахнули свои двери, как единый организм: учреждения объединились под флагом одной организации и стали называться Детской школой искусств ЗАТО Александровск.

