50-летнему северянину, не углядевшему за своей дочерью, грозит срок

Стали известны новые подробности трагедии, которая произошла в Мурманске 16 декабря прошло года. Напомним, четырёхлетняя девочка выпала из окна 9-этажного дома на улице Воровского.

Девочка забралась на подоконник застеклённого балкона, но не смогла удержаться и упала вниз. Удар смягчили стройматериалы, лежавшие на земле. Малышку с серьёзными травмами доставили в реанимацию, она по-прежнему находится в медицинском учреждении.

Обвинение предъявлено её пятидесятилетнему отцу по статье «Оставление в опасности». Когда его дочь уснула, он на некоторое время вышел из квартиры. В ходе предварительного следствия мужчина вину признал. Его могут лишить свободы на один год.