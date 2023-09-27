50-летний житель Кировска повторно попался за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудники полиции остановили автомобиль нарушителя для проверки документов и заметив, что водитель, вероятно, нетрезв, предложили мужчине пройти процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила их догадки.

Сотрудники полиции остановили автомобиль нарушителя для проверки документов и заметив, что водитель, вероятно, нетрезв, предложили мужчине пройти процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила их догадки.

Позже выяснилось, что автолюбитель уже привлекался к ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения, вот только права гражданин, как положено, в автоинспекцию не сдал, поэтому срок лишения не закончился.

Теперь ему грозит уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы.