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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.24 19:30

50 мастеров на фестивале «Мурманские пряники» создали удивительный сказочный поезд

Поезд Деда Мороза в Мурманск приедет только 9 января 2025 года, а новогодний поезд со Снежной королевой, Емелей, крокодилом Геной и Чебурашкой, медведями-машинистами уже в городе. Сладкие вагоны создали мастера-кондитеры на фестивале «Мурманские пряники».

Стены из пряников, а крыша из леденцов – но это не сказка Шарля Перро, а мастерство кондитеров. Сразу несколько сюжетов любимых детских произведений воссоздали рукодельницы в одном из торговых центров города на фестивале «Мурманские пряники».

Екатерина Ищенко, организатор фестиваля «Мурманские пряники»: «Главной изюминкой этого фестиваля станет строительство арт-объекта пряничного в реальном времени. Мастера достраивать его будут именно на площадке. В том году у нас это была площадь Пять Углов, центры «Меридиан», «Арктика» - яркие визитные карточки Мурманска. В этом году у нас это пряничная сказка».

И таких сказок было шесть - по числу команд. Работы стали частью большого пряничного поезда. Машинистами первого вагона стали персонажи из всем известной истории про белого медведя Умку, они везли Снежную королеву на Северный полюс.

Анна Царицына, мастер, участник фестиваля «Мурманские пряники»: «Договаривались, что никто не знает, какое наполнение вагонов, чтобы секрет был, чтобы нам было интересно потом у других мастеров посмотреть, что получилось. Вот наша королева. Она почти третью часть вагона будет со своим троном занимать. У нас и Кай будет, и Герда будет, и олени даже будут. Но я смотрю, тут почти в каждом вагоне олени, но у всех ни разные».

Последний вагон достался студентам Колледжа экономики и информационных технологий. Ребята выбрали одну из самых сложных сказок, произведение Алексея Толстого – «Емеля». С множеством мелких деталей, например, прорубью.

Ульяна Вергееч, мастер, участник фестиваля «Мурманские пряники»: «Собирать такой большой пряник очень страшно, боимся, что всё развалится и не соединится».

Второй вагон вёз русалку с обитателями моря. Третий рассказывал о жизни Дяди Фёдора в Простоквашино. В четвертом ехали местные жители – саамы с гномами чахкли и злой чудью. Пятый вагон бежал - качался с Крокодилом Геной и Чебурашкой на крыше.

Алла Денисова, председатель Мурманской региональной общественной организации семей с детьми «Семейный очаг», организатор фестиваля «Мурманские пряники»: «Его никто есть не будет, так как это выставочный экспонат и на данный момент решается вопрос, куда мы его доставим для дальнейшей выставки».

Всего праздничный составной пряник собирали 50 мастеров. Весь состав состоял из сладкого теста и только фонарики и гирлянды были несъедобными. А для того, чтобы вагоны держались прочно, их усилили и скрепили изомальтом и айсингом. Сейчас организаторы проекта ищут площадку, чтобы выставить свое произведение на всеобщее обозрение.

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