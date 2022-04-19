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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.22 19:30

50 молодых корабелов «Нерпы» боролись за звание лучших в своей профессии по семи специальностям

Вытирая со лба пот, выступивший, скорее от волнения, Алексей Клыков склоняется то над чертежом будущей детали, то над заготовкой. Токарь механоремонтного цеха «Нерпы» претендует на более высокий разряд. Но это не единственная причина, по которой рабочий несколько лет подряд принимает участие в конкурсе профессионального мастерства. Интерес - в саморазвитии.

Алексей Клыков, токарь цеха №4 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Сложность задания в том, что нужно чётко уловить размер – до сотых миллиметра».

Трудностей в изготовлении опытного образца не видит и Владислав Щитко – сказываются разнообразные ежедневные задачи, а именно, изготовление деталей для заводских заказов в обычные трудовые будни. Здесь всё же важнее точность и спокойствие.

Владислав Щитко, судокорпусник-ремонтник цеха №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Проблема в разметке, так как долго не работал в цеху, занимался вентиляцией. А тут задание в цеху, но думаю, получится всё хорошо, справимся. Главное, разметка и не торопиться никуда. Чем лучше разметишь, тем лучше будет деталь».

После практики конкурсанты приступят к теоретической части.

Напомним, конкурс профмастерства зародился в 70-х годах прошлого века, когда завод только начинал трудовой путь. Состязания для молодых работников проходили ежегодно, но в перестроечные 90-е «Нерпа» столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, конкурс пришлось на некоторое время «заморозить».

Лариса Гончаренко, инженер по организации нормирования труда ОТИЗ СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Я хочу сказать, что те, кто у нас в первом или во втором конкурсе принимали участие, были приглашены на 35-й СРЗ, где заняли хорошие места. Так что я считаю, что конкурс даёт опыт, знания, помогает молодым рабочим».

В 2002 году профиспытание возродили и по сей день оно остаётся мощным стимулом для профессионального роста молодых кадров.

Виктория Басова, производственный мастер цеха №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Они с удовольствием идут на участие в конкурсе профмастерства, потому что он даёт не только опыт,  но и возможность показать себя, повысить свой разряд, если будет победа».

В этом году около 50 молодых корабелов «Нерпы»' боролись за звание лучших в своей профессии по семи специальностям. Это специалисты-трубопроводчики, слесари-монтажники и ремонтники, сварщики, электромонтёры, токари, судокорпусники. Повысить квалификационный разряд удалось девяти заводчанам. Обладатели призовых мест и победители получат денежный бонус к зарплате.

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Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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