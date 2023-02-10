50 операций в день - Роман Пономарев во время своего отпуска трудится на Донбассе

Сегодня доктор делится первыми впечатлениями, отмечая, что его рабочая смена длится около 16 часов. Вместе с коллегами он успевает провести более 50 операций в день.

Телекомпания «Арктик-ТВ» уже рассказывала о том, что Депутат областной Думы и заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера Роман Пономарев во время своего отпуска отправился на Донбасс, чтобы трудится в операционной госпитале.

Сегодня доктор делится первыми впечатлениями, отмечая, что его рабочая смена длится около 16 часов. Вместе с коллегами он успевает провести более 50 операций в день.