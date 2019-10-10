50 талантливых и активных александровцев поощрили стипендиями

50 талантливых и активных, разносторонних и образованных александровцев отметили стипендиями главы ЗАТО Александровск. Как стать обладателем денежного поощрения с нами поделились учащиеся школ и учреждений дополнительного образования.

12 лет свой жизни она посвятила танцам. Участница хореографического коллектива «Апрель» из Гаджиево Софья Еловикова - последнее время все чаще выступает сольно. Но сегодня на сцену ей придётся подняться совсем по иному поводу, приятному и заслуженному - Софье торжественно вручат стипендию главы ЗАТО Александровск.

Софья Еловикова, участница коллектива «Театр танца «Апрель», г. Гаджиево: «Секрет - всегда нужно очень много работать. 1% таланта, 99% труд. В моём случае это так, и стипендию получила за труд».

В день на репетиции Соня тратит в среднем 4 часа. А всё потому, что девушка готовится к поступлению на хореографический факультет.

А вот у Ярослава есть другой секрет успеха.

Ярослав Мещинский, ученик школы №1, г. Полярный: «Чтобы получать стипендию, надо участвовать во внешкольных мероприятиях, добиваться в этом успехов и учиться».

Ребята-волонтёры и вовсе не рассчитывали на награду, ведь за добрые дела им достаточно простого «спасибо» от людей, которым они помогают.

Данил Маминов, Ярослава Мусатова, Валерия Городкова, волонтёры организации «Высокое напряжение», г. Снежногорск: «Участвуем в благотворительных акциях, ходим в КЦСОН, детские сады, ходим к первоклассникам и другим классам, проводим спортивные мероприятия. Проводим экологические акции. Проводим свои волонтёрские сборы, интенсивы, мы ездим на сборы в другие города, знакомимся с людьми, налаживаем связи, семью свою делаем больше».

Гаджиевские волонтёры тоже стараются сделать мир ярче и принести как можно больше пользы. У Анжелики есть своя любимая акция, которая повышает настроение и жителям, и самим добровольцам.

Анжелика Сычева, волонтёр организации «69 высота», г. Гаджиево: «Мы выходим на улицу с ребятами и просим каждого жителя, которого мы встретим, нам улыбнуться и сделать с нами фотографию. Чтобы люди чаще улыбались, и мы запечатлеем это фотографиями».

Большинство стипендиатов ещё не определились, куда потратить свою заслуженную награду. Да и стоит ли её тратить, ведь после школы, когда ребята станут студентами, сбережения лишними точно не будут.

Марина Афанасова, солистка объединения «ВИАпроРОКи», г. Полярный: «Я буду её откладывать, чтобы в дальнейшей учебе в институте себе ни в чем не отказывать».

Вместе с букетом и благодарственным письмом идут и приятные бонусы. В конвертах - стипендия за два месяца. Администрация ЗАТО обещает для следующих стипендиатов денежное вознаграждение за успехи пересмотреть.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Мы решили пересмотреть следующую годовую премию главы ЗАТО Александровск. Пока не скажу, какая будет сумма, пусть это будет для всех новостью, радостью, но мы её увеличим».

На обсуждение будет вынесен и вопрос об увеличении количества номинаций, в которых школьникам можно будет себя проявить.