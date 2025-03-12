50% жителе Мурманска пользуются нейросетями

Такие данные получены во время опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob». В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Чаще всего мурманчане используют искусственный интеллект для личных целей. Так ответили 33% опрошенных. 20% к его помощи прибегают в работе, а 18% — для учёбы.

Оказывается, мужчины применяют ИИ чаще женщин, причём преимущественно для личных и учебных задач, тогда как девушки делают это в профессиональной деятельности.

65% северян, работающих с нейросетями, – это люди до 35 лет.

Ещё один интересный момент: чем выше доход, тем активнее мурманчане используют нейросети: 53% опрошенных - люди с зарплатой от 100 тысяч рублей.