500 спортсменов вышли на татами

В Мурманске завершились Всероссийские молодёжные соревнования по дзюдо – участие в них приняли более 500 спортсменов из разных субъектов Российской Федерации.

Соревнования такого уровня по данному виду спорта в Мурманске проводились впервые. Готовились к ним участники не один месяц, ведь знали, что по итогам первенства будет сформирован список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по дзюдо.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Чуть-чуть потренировавший и обретя новый опыт соревновательный, я уверена, что среди сегодняшних участников мы в дальнейшем найдём спортсменов, которые в дальнейшем будут представлять нашу страну на Олимпийских играх.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Любое проведение таких соревнований для нас, с одной стороны, большая честь, с другой стороны, возможность показать во всей красе нашу область и третье — это действительно правильно и полезно для нашей экономики, поэтому ждём всех в гости и хочу поблагодарить организаторов за такую чёткую организацию большого важного мероприятия».

По словам руководства области, в Заполярье прикладываются большие усилия для развития дзюдо среди молодёжи.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Дзюдо у нас, в нашем регионе, у него перспективы развития серьёзные. Мы ещё ранее поставили себе в планы развитие дзюдо в Мурманской области. Почему акцент на дзюдо сделан? Потому что это очень гармоничный вид спорта, кроме того, для общеобразовательных программ на базе дзюдо разработаны специальные проекты, сейчас на базе школ и садиков внедряется дзюдо».

В отличие от бокса, каратэ и других ударных стилей единоборств, основой дзюдо являются броски, болевые приёмы и удержания. Занятия этим видом спорта требуют обязательного проявления силы воли и мужества – эти качествами может похвастаться участница из Томска. Несмотря на все перенесенные травмы, спортсменка никогда не сдавалась и на этом соревновании смогла завоевать почетное второе место.

Александра Аскарова, серебряный призёр Первенства России по дзюдо: «Конечно, всегда устаёшь, травмы есть в любом спорте, даже в обычной жизни можно травмироваться, но от этого никуда не деться, надо просто следить за собой и всё будет хорошо».

По продолжительности поединка можно судить о профессионализме спортсменов. Иногда бои заканчиваются на первых секундах, а порой дзюдоисты вырывают победу из рук противника снова и снова. Для Егора Сухопарова этот поединок был именно такой. Несмотря на травму, полученную полтора месяца назад, он смог завоевать своё дебютное в первенстве «золото».

Егор Сухопаров, победитель Первенства России по дзюдо: «Это моя первая медаль с первенства России по дзюдо, я очень долго к этому шёл. Четыре года подряд боролся в один круг на этих соревнованиях, потому что в основном выступал по самбо, а года полтора назад решил окунуться в дзюдо и это дало результат».

Следующие крупные соревнования планируют провести в Оренбурге.