5000 рублей – подарок детям до 7 лет на Новый год

Во время традиционной большой пресс-конференции Президент России сообщил, что семьи с детьми возрастом до 7 лет включительно в этом году получат единовременную выплату в 5000 рублей. Приурочена она к наступающим новогодним праздникам.

Новогодняя выплата начисляется родителям в зависимости от количества детей возрастом до 7 лет включительно, воспитывающихся в семье. На одного ребёнка положены 5000 рублей. Производиться выплата будет Пенсионным фондом. Заявление на неё можно подать на едином портале госуслуг или же непосредственно в ближайшем отделении Пенсионного фонда вплоть до 1 апреля 2021 года.

Гражданам, которые в этом году уже получали выплаты на детей до 3 лет или от трёх до 16 лет, отдельно подавать заявление на выплату не нужно. Её перечислят автоматически в декабре этого года. В эти выходные, 19 и 20 декабря, а также 31 декабря, клиентские службы Пенсионного фонда будут работать.

Юлия Бойко, заместитель управляющего отделением ПФР по Мурманской области: «Если в семье родился ребёнок после 1 июля 2020 года или граждане имели право на единовременные выплаты в соответствии с предыдущими указами, но не обращались, они также имеют право на новогодние выплаты. Они могут обратиться с заявлением. Заявление также нужно подать на портале госуслуг, либо лично в пенсионный орган территориального фонда».