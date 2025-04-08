51 километр: состоялся уникальный марафон Кандалакша-Полярные Зори

Это не стандартная трасса по кругу, а полноценное путешествие на лыжах «из точки в точку». 51 километр, именитые спортсмены и любители.

Лыжный классический марафон Кандалакша-Полярные Зори - это гонка формата, что называется «из точки в точку», прообразом которой стала серия «Ski Classics». Одним из идейных вдохновителей такого забега из города в город был Никита Тамм.

Никита Тамм, совладелец марафонской команды «Русская Зима»: «Здесь изюминка состоит в том, что из города в город идёт марафон. Сама трасса, я не могу сказать, что она очень сложная, но она всё-таки рассчитана на массового участника, для любителей, как говорят. С точки зрения профессионала, она средней сложности. Но она очень красивая и ребята всегда с удовольствием отзываются о красоте этой дистанции».

Живописность трассы действительно налицо, маршрут проходит вдоль сопок. Пейзажи русского Севера – это то, что невозможно не заметить даже во время гонки. Однако дистанция всё-таки это испытание, поэтому каждый год организаторы советуются с участниками как улучшить и сделать её интереснее.

Илья Тютерев, главный судья марафонского пробега «Кандалакша-Полярные Зори»: «В 2023 году были пожелания от участников, что скучно было на финише, равнинный участок. Поэтому в 2024 году мы провели эксперимент, добавили подъёмную часть в последние 7 километров и получили уже другие отзывы, что зачем вы это сделали. Но тем не менее, чтобы сохранить интригу на финише, мы и в этом году тоже внесли сюрприз для участников».

Да, на последние три километра трассы обещают быть самыми интересными, поэтому победа достанется действительно сильнейшему. Отличительная особенность этого марафона состоит в том, что к гонкам допускаются и мужчины, и женщины, причём степень подготовки не играет роли, одновременно стартуют профессионалы и любители.

Одним из числа настоящих профи марафона стал Максим Вылегжанин. Трёхкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр уже в третий раз выходит на старт в Кандалакше.

Максим Вылегжанин, трёхкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр, чемпион мира 2015 года, 17-кратный чемпион России: «Большой плюс, что сейчас минус на улице, поэтому трасса жёсткая, не как в Мурманске. Что здесь хорошо, так это, наверное, достопримечательность марафона, который проходит «от точки до точки» по сопкам, можно посмотреть».

Есть среди участников и те, кто увлекся лыжами только недавно. Например, Александр Маскаев встал на них в 53 года, и вот уже 5 лет с друзьями бегает марафоны. В Мурманскую область спортсмен-любитель приехал специально из Мордовии.

Александр Маскаев, участник марафонского пробега «Кандалакша-Полярные Зори»: «Ребята, мои знакомые, потащили на этот вид спорта, а я от этого сейчас получаю удовольствие. И желаю всем ребятам проехаться красиво, празднично».

В соперничество среди женщин вступили также сплошь именитые спортсменки. Победительницы марафонов России и зарубежья, участницы Олимпийских игр. Для кого-то гонка Кандалакша – Полярные Зори обязательная в серии марафонов, а кто-то впервые решили в нём поучаствовать.

Анастасия Прокофьева, мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр, участница марафонской команды «Русская Зима»: «Сегодня впервые пробегу этот марафон, он для меня будет прогулочный. Но в первую очередь хочется посмотреть этот «из точки в точку» марафон, я думаю, что в России он один-единственный такой и хочется получить максимум эмоций от этого дня. И я считаю, что для меня сегодня – праздник».

Анастасия Власова, победительница чемпионата России, участница марафонской команды «Русская Зима»: «В этом году, думаю, погода идеальная, потому что очень хорошо подморозило, не будет эксцессов с водяными лыжами. Светит солнце, я думаю, мы пробежим быстро в этом году».

Помимо победителей среди женщин и мужчин, будут победители и среди команд. Всего их 4, но абсолютными профи считается, конечно, «Русская Зима». Её участницей выступила Ольга Царева. Что примечательно, неоднократная чемпионка России только недавно во второй раз стала мамой. Но, несмотря на это, уверена, что физическую форму нужно поддерживать, а такие марафоны пропускать никак нельзя.

Ольга Царева, российская лыжница, неоднократная чемпионка России, призер всемирной Универсиады: «Это действительно уникальный марафон. Он интересен тем, что проходит из одного города в другой – это в каком-то плане даже психологически намного проще всем, а прежде всего, любителям, не только профессионалам, потому что круги наматывать намного сложнее, а так едешь, наблюдаешь за природой, слушаешь как птички поют. В общем, замечательная у нас трасса».

К слову, ограничений по возрасту для участников марафона тоже нет. Кажется, что люди почтенного возраста уже не идут на такие риски, как спорт, однако встречаются по-настоящему увлеченные люди, которые и в 80 лет не расстаются с лыжами.

Илья Тютерев, главный судья марафонского пробега «Кандалакша-Полярные Зори»: «Лукин Юрий Протасович – корифей лыжного спорта города Полярные Зори. Можно сказать, что он начинал этот марафон, именно его силами готовились трассы на первые два марафона».

Среди мужчин первое место занял Ермил Вокуев, 2-е и 3-е место с разницей почти в минуту досталось Александру Гребенько и Андрею Краснову.

Максим Вылегжанин пришёл четвёртым. Среди женщин победу одержала Милена Габушева. «Серебро» у Анастасии Власовой, а «бронзу» в острой финишной борьбе завоевала Ольга Царева.