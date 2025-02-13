51-й Мурманский лыжный марафон переносится на 22 и 23 марта

Такое решение принял оргкомитет гонки.

В случае невозможности участия в новые даты, каждый спортсмен может перенести слот в соревнованиях на будущий год без увеличения стоимости и получить подарок от организаторов либо может вернуть стоимость слота в полном объёме.

В рамках марафона запланированы гонки на 25 и 50 км свободным и классическим стилями. Помимо этого, будет детский этап, в котором примут участие совсем юные спортсмены.

Мурманский лыжный марафон - одно из главных событий в рамках традиционного Праздника Севера. В этом году Полярная Олимпиада станет юбилейной – состязания будут проходить в 90-й раз.