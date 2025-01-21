5:2 - «Арктика» успешно сыграла в Череповце против местной хоккейной команды «Металлург»

Это первая из двух запланированных в Ледовом дворце «Алмаз» встреч.

«Игра была непростой. Соперник напористый, ершистый и неуступчивый. Уверены, что завтра череповчане будут ещё более мотивированны показать хороший результат. Нам же нужно играть в свою игру и тогда всё будет хорошо», – написали на своей странице в соцсети «ВКонтакте» наши спортсмены после успешного матча.

Они забросили в ворота соперника 5 шайб, а вот «Металлург» смог ответить только двумя.

Напомни, «Арктика» выступает в Национальной молодёжной хоккейной лиге. В конце января и начале февраля команду ждёт серия выездных матчей.