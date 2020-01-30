Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился, а в Мурманской области - нетВ Мурмашах появится доброжелательная поликлиника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.20 19:30

5:2 - при минус 25! «Мурман» победил команду «Кузбасс»

Хоккейный клуб «Мурман» на своём поле  сразился с кемеровским «Кузбассом». Матч прошёл на стадионе «Строитель» областного центра.

Мурманск, вечер, мороз 25 градусов. Когда, казалось бы, надо быстрее бежать домой в тепло, самые преданные фанаты хоккея с мячом собрались на стадионе. Соперник самой северной бендийной команды  - «Кузбасс» из Кемерово – это опытная, давно играющая в высшей Лиге дружина. Кемеровчане занимают в турнирной таблице место на 11 строчек выше «Мурмана».

- Хочется, чтобы сегодня победили наши, - говорит болельщик. - Но буду рад и ничьей. Приехала команда сильная, если их будет  победа, то на один гол больше забьют.

Родной лед и домашние стены помогают. К тому же к сезону спонсоры команды, в том числе и Мурманский морской торговый порт,  постарались и обновили стадион «Строитель», главную тренировочную базу для наших спортсменов.  С первого взгляда это не заметно, но внутри отремонтированы   раздевалки, душевые и входная группа. Всё сделано для того чтобы спортсменам было комфортно заниматься и оттачивать навыки игры. 

- Наши должны выиграть, должны выиграть! – утверждает очередной болельщик. - А то некуда уже - команда на последнем месте стоит. Надо подниматься выше, чтобы остаться в высшем дивизионе.

Преданные болельщики шутят: «Минус 25 для хоккея - хорошая погода. Тем более у спортсменов есть свои приёмы, чтобы спастись от холода»

Игорь Морарь, например, рассказал, что когда-то сам вышел на лёд в Омске в -43.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Было мне лет 15-16, мы жир на лицо намазали. И поверьте, не холодно было».

Счёт открыли на 11 минуте матча. Распечатал ворота соперников хоккеист «Мурмана» Матвей Азаренко. Трибуны были в восторге.

Мороз крепчал, но болельщики не торопились зайти в павильон, чтобы погреться. Лозунги поддержки, громкие голоса, гудение и даже бой барабанов,  чтобы наши на льду не останавливались и знали, от них ждут победу.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Родные трибуны, родные болельщики, родной лёд, конечно же настрой команды на результат. Надо завоевывать более удачные места в турнирной таблице чемпионат».

Ждать второго гола долго не пришлось. И мяч на 27 минуте, благодаря успешной атаке нападающего Константина Зубарева, снова прилетел в ворота «Кузбасса». Первый тайм завершился со счётом 2:0.

Итог игры 5:2. Хоккеисты «Мурмана» подарили своим болельщикам долгожданную победу, которая прибавила бендийной команде 3 очка в турнирной таблице.

Следующий матч северяне проведут 1 февраля на домашней арене против ХК «Сибсельмаш».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.20 15:20
Хватит использовать советские термины "Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна"! Пишите правду - рыбаки российских частных компаний выловили в северных водах столько-то, а сдали на российский бер
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%
Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы
Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
Комментарий к новости:Состояние придомовых территорий на строгом контроле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Жизнь старых вещей». Цикл программ (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается снижение цен на белокочанную капусту, яблоки и куриные яйца-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 64 копейки, евро - почти на 74 копейки-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыМихаил Шмаков призывает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 143 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика