5:2 - при минус 25! «Мурман» победил команду «Кузбасс»

Хоккейный клуб «Мурман» на своём поле сразился с кемеровским «Кузбассом». Матч прошёл на стадионе «Строитель» областного центра.

Мурманск, вечер, мороз 25 градусов. Когда, казалось бы, надо быстрее бежать домой в тепло, самые преданные фанаты хоккея с мячом собрались на стадионе. Соперник самой северной бендийной команды - «Кузбасс» из Кемерово – это опытная, давно играющая в высшей Лиге дружина. Кемеровчане занимают в турнирной таблице место на 11 строчек выше «Мурмана».

- Хочется, чтобы сегодня победили наши, - говорит болельщик. - Но буду рад и ничьей. Приехала команда сильная, если их будет победа, то на один гол больше забьют.

Родной лед и домашние стены помогают. К тому же к сезону спонсоры команды, в том числе и Мурманский морской торговый порт, постарались и обновили стадион «Строитель», главную тренировочную базу для наших спортсменов. С первого взгляда это не заметно, но внутри отремонтированы раздевалки, душевые и входная группа. Всё сделано для того чтобы спортсменам было комфортно заниматься и оттачивать навыки игры.

- Наши должны выиграть, должны выиграть! – утверждает очередной болельщик. - А то некуда уже - команда на последнем месте стоит. Надо подниматься выше, чтобы остаться в высшем дивизионе.

Преданные болельщики шутят: «Минус 25 для хоккея - хорошая погода. Тем более у спортсменов есть свои приёмы, чтобы спастись от холода»

Игорь Морарь, например, рассказал, что когда-то сам вышел на лёд в Омске в -43.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Было мне лет 15-16, мы жир на лицо намазали. И поверьте, не холодно было».

Счёт открыли на 11 минуте матча. Распечатал ворота соперников хоккеист «Мурмана» Матвей Азаренко. Трибуны были в восторге.

Мороз крепчал, но болельщики не торопились зайти в павильон, чтобы погреться. Лозунги поддержки, громкие голоса, гудение и даже бой барабанов, чтобы наши на льду не останавливались и знали, от них ждут победу.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Родные трибуны, родные болельщики, родной лёд, конечно же настрой команды на результат. Надо завоевывать более удачные места в турнирной таблице чемпионат».

Ждать второго гола долго не пришлось. И мяч на 27 минуте, благодаря успешной атаке нападающего Константина Зубарева, снова прилетел в ворота «Кузбасса». Первый тайм завершился со счётом 2:0.

Итог игры 5:2. Хоккеисты «Мурмана» подарили своим болельщикам долгожданную победу, которая прибавила бендийной команде 3 очка в турнирной таблице.

Следующий матч северяне проведут 1 февраля на домашней арене против ХК «Сибсельмаш».